Семилетняя дочь Навки больше не похожа на ребенка: просто посмотрите на огромные губы

У фигуристки Татьяны Навки две дочери. Александре уже исполнилось 23 года, а Надежде пока всего семь. Женщина часто делится фото и видео с девочкой, которым умиляются все пользователи Сети. Но иногда предпочтения младшей дочки Навки кажутся немного спорными.

В новом видео, которым Татьяна поделилась в социальных сетях, Надя дает своей маме уроки макияжа. Девочка собиралась на прогулку и наносила на лицо обилие косметики. При этом дочь учила маму, как правильно использовать то или иное средства и как красить губы так, чтобы они выглядели больше.

Подписчики фигуристки разделилась на два противоположных лагеря. Некоторые в очередной раз умилились, какой взрослой и самостоятельной кажется семилетняя Надежда. Но большинство пользователей сочли, что для такого юного возраста девочка слишком сильно красится. Макияж для семилетней Нади назвали вульгарным, а Навку обвинили в том, что она не прививает дочери принятие своей натуральной красоты.