Семилетний мальчик из «Пусть говорят» весил 80 кг: его преображение вызывает оторопь

Ярослав Мохов стал известным по всей стране после участие в программе «Пусть говорят». Зрителей шокировало, что мальчик весил целых 80 килограммов, хотя ему исполнилось только 7 лет.

Ярослав начал резко набирать вес в четыре года. Долгое время врачи не находили причину проблемы и не могли посоветовать матери мальчика ничего, кроме жесткой диеты для сына. В 6 лет малышу назначили гормональное лечение.

Только обратившись на федеральный канал, семья Моховых наконец нашла помощь. В одной из московских клиник у мальчика нашли проблемы с почками, назначили лечение и порекомендовали подходящую диету. После лечения в клинике он начал худеть.

Сегодня Ярославу уже 16 лет, и выглядит он как обычный парень своего возраста. Спустя почти 10 лет после появления на телевидении он продолжает регулярно тренироваться, вести здоровый образ жизни и находится в отличной форме.