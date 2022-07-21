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Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили

21 июля 2022 17:00
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили

Бывшая пассия рэпера опубликовала фото его новой возлюбленной.

В начале лета Тимати официально представил подписчикам в соцсетях свою новую девушку. Ей оказалась 19-летняя модель Валентина Иванова. Судя по всему, мама рэпера Симона Юнусова хорошо восприняла потенциальную невестку, так как часто оставляет в комментариях под снимками Ивановой хвалебные комментарии.

А на днях к ней присоединилась и бывшая пассия музыканта Алена Шишкова. В 2014 году она родила Тимати дочку Алису, но до брака их союз так и не дошел. Тем не менее Алена поддерживает общение с рэпером, ведь их общий ребенок постоянно проживает с отцом и бабушкой. Шишкова опубликовала в Сети снимок с маленькой собачкой, признавшись, что с питомцем невозможно не сфотографироваться. А затем Алена продемонстрировала, что кадры с собакой тоже сделали Алиса и Валентина. Причем аккаунт модели ее предшественница даже отметила на фото.

В Telegram-канале тут же разоблачили оскандалившегося Тимати. Уже несколько недель ходят слухи, что его роман с моделью развивается в рамках специального контракта, направленного на продвижение Валентины. И теперь к пиару модели присоединилась не только Юнусова, но и Шишкова, что сделало договорной роман музыканта очевидным.

«Семейный бизнес — дело тонкое», — отметили в Telegram-канале «Звездач».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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