Семейное гнездышко на продажу: ахнете, во сколько оценили дом Людмилы Сенчиной

Вдовец Людмилы Сенчиной спустя 4 года после ее смерти решился на продажу их семейного особняка. В шикарном двхуэтажном доме с большой террасой, расположенным под Санкт-Петербургом, артистка провела последние годы жизни. Именно поэтому ее последнему мужу, продюсеру Владимиру Андрееву, особенно тяжело там находиться. По его словам, все в коттедже напоминает ему о супруге, а это создает сильное психологическое давление.

Андреев выставил дом на продажу за баснословную сумму в 30 млн рублей. Он подчеркнул, что все вырученные деньги собирается отдать сыну Людмилы — Вячеслав родился в первом браке звезды. Сейчас мужчине 49 лет, он работает айтишником и живет за рубежом. Сам же Андреев собирается обитать неподалеку от прежнего особняка: на участке по соседству он давно выстроил еще один дом, куда скромнее семейного по размерам.

«Такой же, только без цоколя», — объяснил мужчина в шоу «Ты не поверишь!».

Он также развеял слухи о бедственном финансовом положении, из-за которого он якобы не мог поставить памятник на могиле Сенчиной. Андреев сообщил, что изготовить монумент вызвались поклонники артистки, а он не препятствовал им, так как болел и находился в подавленном состоянии.