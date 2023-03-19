Семейное гнездо в сарае: условия жизни любимца советских женщин повергнут в шок

После того как Владимир Коренев сыграл Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», он стал одним из главных секс-символов советского кино. Рядом с красавцем-актером мечтали оказаться миллионы поклонниц по всей стране, но они и понятия не имели о том, в каких условиях приходилось жить звезде экрана.

Как пишет «Караван историй», вместе с женой артист, служивший в театре Станиславского, обитал в сарае. Собственного жилья Коренев, который еще не мог похвастаться высокими гонорарами, не получил, поэтому другого выбора попросту не было.

По воспоминаниям знаменитости, в их с возлюбленной комнатушке было две маленьких кровати с панцирной сеткой, тумбочка, плита и туалет. Также имелся душ, одежду же супруги вешали на гвозди, вбитые в стену.

Но того периода Коренев никогда не стыдился. Напротив, он подчеркивал, что достойно прошел через все испытания и честно заслужил положение «первого артиста».