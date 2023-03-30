Семейная жизнь не для них: женщины с этими именами самые свободолюбивые

Предназначение каждой женщины - создание семьи, материнство, ведение домашнего очага. Так было принято считать вплоть до недавнего времени, но начиная с прошлого века прекрасная половина человечества не устает доказывать, что свое призвание можно найти также в работе или хобби. Некоторые дамы как будто бы вовсе не созданы для брака - они не испытывают интереса к семейной жизни и не стремятся стать хранительницами очага. Рассказываем, какие имена носят женщины, которые придерживаются своих собственных, а не традиционных ценностей.

Александра

Девушки, нареченные именами, которые изначально были мужскими, невольно перенимают качества представителей сильного пола. Александра - не исключение. Обладательницы этого имени наделены сложным и тяжелым характером, который доставляет им множество неприятностей и мешает в личной жизни.

Александра - девушка бескомпромиссная. Она не любит заниматься домашними делами, предпочитает делегировать их кому-нибудь другому.

Ритм жизни, которого придерживается обладательница имени, не позволяет ей уделять должное внимание семье, чаще всего она ставит на первое место карьеру и саморазвитие.

Карина

“Одиночка”, - именно так одним словом можно охарактеризовать обладательниц этого имени. Имя Карина носят привлекательные девушки, которые с легкостью могли бы создать семью и наслаждаться всеми сопутствующими радостями. Однако ей попросту неинтересно тратить свое время на уборку, глажку и прочие рутинные дела.

Карина - девушка свободолюбивая и независимая.

Она обладает достаточно жестким характером, который помогает ей добиться карьерных вершин и получить от жизни все, чего бы не пожелала. Путешествия, увлечения, саморазвитие - вот что интересно Карине, а брак и материнство… ну, как получится.

Эльвира

Обладательницы красивого имени Эльвира притягивают к себе мужчин. Яркие, обаятельные, эффектные, они становятся объектом мечтаний многих поклонников. Вот только девушки, нареченные этим именем, не созданы для отношений и семейной жизни - слишком уж они независимые.

Сложный характер Эльвиры часто становится преградой для личного счастья.

Обладательницы имени очень властные, они привыкли командовать и распоряжаться всем по своему усмотрению. Редкий мужчина способен выдержать тяжелый нрав этой женщины, поэтому часто Эльвира остается в одиночестве.