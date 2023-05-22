Семейная жизнь не для них: мужчины с этими именами чаще других уходят от жен

Издавна люди верили, что имя способно предопределить судьбу новорожденного, а также качества, которыми он будет обладать. У каждого имени есть свои достоинства, но вместе с тем - и темные стороны. Например, обладатель того или иного имени может преуспевать в своем деле и хорошо зарабатывать, но при этом его будет преследовать невезение в любви. А кто-то вовсе не создан для семейных отношений. Астрологи перечислили мужские имена, носители которых не станут задерживаться в браке - они быстро найдут себе другую пассию и уйдут к ней.

Лев

Парни, нареченные именем Лев, не страдают от отсутствия женского внимания. Мужское начало у них выражено особенно ярко - это сильные, уверенные в себе, властные личности. А уж какие красавчики - мама не горюй.

Любая дама хотела бы увести Лёву под венец, но стоит помнить, что у этого имени есть своя особенность.

Его обладатели убеждены, что, раз уж природа наградила их такой привлекательностью и огненным темпераментом, грех этим не воспользоваться. Лев постоянно будет ходить налево, причем иногда совершенно не таясь от законной супруги. А вот ее попытки отомстить тем же самым способом вызовут гнев: что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Пётр

Несмотря на семантику имени (в переводе с древнегреческого Пётр означает “камень” или “скала”), его обладатели отличаются легким нравом. Это отнюдь не закоренелые консерваторы, которые придерживаются строгих взглядов и принципов. Петя - тот еще экспериментатор, в том числе в постели.

Обладатели этого имени обожают пробовать все новое и неизведанное.

Если супруга Петра готова поддерживать его в поисках острых ощущений, то в семье все будет благополучно. В обратном случае мужчина, нареченный этим именем, найдет ту, что с удовольствием разделит его страсть к экспериментам.

Тимофей

У мужчин, названных именем Тимофей, творческий склад личности. Они живут в своем собственном мире, а на реальность смотрят под особым углом. Обладатель имени уверен, что у него, как у человека исключительного, есть полное право вершить не только свою судьбу, но и судьбу своей избранницы.

Если Тимофей почувствует, что нынешняя Муза больше не вдохновляет его, он без лишних раздумий отправится на поиски новой.

Его совершенно не волнует, что испытывает при этом брошенная женщина, которая, ко всему прочему, еще и обеспечивала его материально и решала бытовые проблемы.