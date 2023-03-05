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Семейная тайна Рыжего из «Иванушек»: что произошло с его любимой сестрой

5 марта 2023 10:15
Семейная тайна Рыжего из «Иванушек»: что произошло с его любимой сестрой

Трагедия изменила жизнь артиста.

 

Андрей Григорьев-Апполонов с его сестрой Юлией в течение многих лет работали вместе: родственница артиста создавала сценические костюмы для «Иванушек International». Брат и сестра были не разлей вода, пока ее жизнь не оборвала трагедия.

Дело в том, что Юлия страдала от астмы. И однажды, когда она была дома одна, ее застал очередной приступ. Но в этот раз женщина не смогла с ним справиться и скончалась, даже не успев вызвать скорую помощь.

Случившееся сильно сказалось на музыканте. Он долго не мог прийти в себя и сконцентрировался на работе, а вне сцены спасался алкоголем.

«Моя жизнь наполовину остановилась», — признавался артист.

За прошедшие несколько лет после трагедии Апполонову все же удалось справиться с несчастьем. Однако он до сих пор винит супруга Юлии Андрея Бурдукова в случившемся, ведь его не было дома в момент трагедии. Как уверен артист, он смог бы помочь Юлии и спасти ее жизнь.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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