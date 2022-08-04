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Киноафиша Статьи Семенович заговорила о покинувших Россию звездах: «Стали заложниками ситуации»

Семенович заговорила о покинувших Россию звездах: «Стали заложниками ситуации»

4 августа 2022 14:25
Семенович заговорила о покинувших Россию звездах: «Стали заложниками ситуации»

Певица призналась, что никогда не смогла бы эмигрировать из родной страны.

42-летняя Анна Семенович прокомментировала поступок коллег, которые решили покинуть Россию за последние полгода. Она подчеркнула, что таких звезд не очень много, но так как к ним приковано всеобщее внимание, то и отъезды за рубеж оказались у всех на слуху. Семенович не стремится осуждать артистов и критикует хейтеров, начавших их травлю. По ее словам, у знаменитостей может быть много причин для подобного решения, однако это их личное дело.

Кроме того, часть звезд и вовсе отправилась в отпуск, который недоброжелатели приняли за эмиграцию. Семенович припомнила снимки коллег в аэропортах, которые становились поводом для замечаний о переезде на ПМЖ за рубеж. И только после выяснялось, что артисты просто едут на отдых или на гастроли.

«Публичные люди стали заложниками ситуации», — заявила Анна.

В интервью для сайта «А теперь внимание!» певица отметила, что никогда не собирается переезжать из страны. Артистка привела в пример свою прошлую спортивную карьеру фигуристки, отметив, что всегда отстаивала интересы России. Так же она теперь поступает и на сцене, заключила Анна.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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