Семенович заговорила о покинувших Россию звездах: «Стали заложниками ситуации»

42-летняя Анна Семенович прокомментировала поступок коллег, которые решили покинуть Россию за последние полгода. Она подчеркнула, что таких звезд не очень много, но так как к ним приковано всеобщее внимание, то и отъезды за рубеж оказались у всех на слуху. Семенович не стремится осуждать артистов и критикует хейтеров, начавших их травлю. По ее словам, у знаменитостей может быть много причин для подобного решения, однако это их личное дело.

Кроме того, часть звезд и вовсе отправилась в отпуск, который недоброжелатели приняли за эмиграцию. Семенович припомнила снимки коллег в аэропортах, которые становились поводом для замечаний о переезде на ПМЖ за рубеж. И только после выяснялось, что артисты просто едут на отдых или на гастроли.

«Публичные люди стали заложниками ситуации», — заявила Анна.

В интервью для сайта «А теперь внимание! » певица отметила, что никогда не собирается переезжать из страны. Артистка привела в пример свою прошлую спортивную карьеру фигуристки, отметив, что всегда отстаивала интересы России. Так же она теперь поступает и на сцене, заключила Анна.