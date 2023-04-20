Семенович потратила 2 миллиона на липосакцию, но по ее пляжному фото этого не скажешь

Анна Семенович никогда не стеснялась своих пышных форм. Вот почему артистка немало удивила фанатов, когда год назад легла под нож хирурга, чтобы сделать липосакцию.

Экс-солистка «Блестящих» решила скорректировать свой подбородок и пресс. Звезда оправдалась тем, что в ее случае диеты и спорт оказались бессильны. Певица не стала вдаваться в подробности о том, сколько денег спустила на свое преображение. Однако бьюти-эксперт Ирина Ковалевич в беседе с «Комсомольской правдой » предположила, что речь идет о сумме в два миллиона рублей.

Теперь хейтеры злорадствуют, отмечая, что Семенович потратилась зря. На днях знаменитость опубликовала в соцсетях свою пляжную фотографию, и подписчики пришли к выводу о том, что артистка заметно поправилась.