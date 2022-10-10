Семенович нашла способ выйти замуж: обычным россиянкам не по карману

Анна Семенович никогда не скрывала, что долгие годы пытается построить семью. Знаменитость перепробовала многие способы знакомства с противоположным полом, но ни один из них не привел к желаемому результату. Поэтому артистка не так давно решилась на весьма смелый поступок.

По словам певицы, она обратилась за помощью к профессиональной свахе. Эксперт по знакомствам за деньги подбирает ей женихов, исходя из предпочтений Семенович и ее психотипа. Знаменитость не скрывает, что у нее не так много свободного времени, чтобы ходить по свиданиям, поэтому сваха спасает ее от бесполезно потраченного времени.

«Мне тоже некогда сидеть и караулить женихов. Как знакомиться тогда? Профессиональное сватовство в помощь», — рассказывает артистка в YouTube-шоу «Не принято обсуждать ».

Семенович не сомневается, что в скором времени встретит свою судьбу. Певица просто ждет подходящего избранника, который сделает ее жизнь легче и будет вместе с ней наслаждаться каждым днем.