Семь жен и десяток любовниц: ахнете, увидев главного сердцееда СССР в старости

Владимир Сошальский был известен не только своей карьерой, но и личной жизнью. Артист был мечтой миллионов поклонниц по всему СССР, женился семь раз и считался главным ловеласом страны.

Так, Сошальский в перерывах между постоянными съемками строил отношения с Алиной Покровской, Нинель Подгорной, Нонной Мордюковой и другими звездами экрана. Но ни с одной ему не удалось построить крепкие отношения.

А счастье артист нашел лишь в конце жизни, когда познакомился со Светланой, заведующей репертуарной частью Театра Российской Армии. В то время ему уже было 70 лет, но он не растерял шарма и обаяния. Однако возрастные изменения все же сказались на артисте.

Сошальский растерял красоту и был похож на обычного дедушку, а не на мечту миллионов женщин.

Со временем состояние артиста только ухудшалось. Врачи диагностировали у него рак предстательной железы и склероз сосудов. И болезнь постепенно разрушала организм артиста, который был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Умер Сошальский осенью 2007 года, а его тело покоится на Троекуровском кладбище.