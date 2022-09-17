«Семь уколов в день»: за что Джигурду упекли в психушку

Эпатаж Никиты Джигурды всегда был «на грани», из-за чего некоторые зрители думают, что у артиста «не все в порядке с головой». Поэтому кажется неудивительным, что в молодости Джигурда побывал в психиатрической больнице. Но история с психушкой намного сложнее, ведь никаких реальных диагнозов у Никиты Джигурды не было.

Дело совсем не в помутнении рассудка, а в политической позиции артиста. Правду Джигурда рассказал в интервью на YouTube-канале Елены Ханги: