«Семь уколов в день»: за что Джигурду упекли в психушку
Артист был совершенно здоров.
Эпатаж Никиты Джигурды всегда был «на грани», из-за чего некоторые зрители думают, что у артиста «не все в порядке с головой». Поэтому кажется неудивительным, что в молодости Джигурда побывал в психиатрической больнице. Но история с психушкой намного сложнее, ведь никаких реальных диагнозов у Никиты Джигурды не было.
Дело совсем не в помутнении рассудка, а в политической позиции артиста. Правду Джигурда рассказал в интервью на YouTube-канале Елены Ханги:
«В 1981 году Брежнев приехал в Киев перед 1 мая. А ко мне пришли из спецслужб за мои антисоветские, как они говорили, песни. Решили меня забирать в дурку, прятать, чтобы ничего не произошло. Энкавэдэшники еще с 30-х годов так делали, прятали интеллигенцию. Делали по семь уколов в день в целях профилактики. Меня уложили на две недели, а сейчас я понимаю, что мне это помогло. Они знали, что я здоров. Но все мои действия на свободе я объяснил логически, а потому через две недели меня отпустили».