24 сентября 2025 08:56
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер

Но не ждите, что история станет понятной — Кодзима настоял, чтобы все было артхаусно. 

Фильм по Death Stranding от Kojima Productions и A24 всё больше вырисовывается как необычный артхаусный проект, а не привычная адаптация игры. Хидео Кодзима сразу объяснил: уместить сюжет Death Stranding в двухчасовой фильм невозможно.

История Сэма Портера Бриджеса, его одиночество, груз миссии и сложные отношения с другими героями — это слишком разветвлённый материал, чтобы просто «снять копию» игры. Поэтому зрителям предлагают не пересказ, а совершенно новую историю, разворачивающуюся во вселенной Death Stranding.

Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер

Без Сэма в главной роли

Судя по заявлениям режиссёра Майкла Сарноски, знакомых героев вроде Сэма и Фрэджайл в центре повествования не будет.

Возможно, они появятся камео или упоминаниями, но акценты явно сместятся. Учитывая, что по сюжету второй игры героиня Леи Сейду и вовсе мертва, трогать эту линию и правда не стоит. Разве что, история затронет прошлое.

Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер

Для фанатов это звучит как предательство: ведь Сэм Портер (Норман Ридус) — лицо Death Stranding. Его поход через разорванную Америку, сцены с младенцем в капсуле и встречи с Мадсом Миккельсеном давно стали иконографией игры. Но именно потому, что эта линия уже существует в идеальной форме, Кодзима не хочет повторяться.

Что покажут в фильме по Death Stranding

Вместо привычного героя нас ждут новые персонажи и, вероятно, иной регион или даже эпоха вселенной. Сарноски подчёркивает:

«Мы хотим передать дух игры, её темы, но рассказать историю, которой вы ещё не видели». А «дух игры» у Death Stranding особенный.

Это не экшен ради постреушек, а медитативное путешествие про связь между людьми, одиночество и преодоление утрат.

Не исключено, что фильм и вовсе может затронуть первые шаги Лу/Завтра в качестве курьера. В финале второй части нам показали повзрослевшую героиню, начавшую собственный путь.

Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер

Каким будет фильм

Участие студии A24 и продюсеров Ари Астера и Ларса Кнудсена намекает на артхаусную эстетику: длинные планы, символизм, странные диалоги и философия в каждой детали. Вероятно, именно такой будет и экранизация.

Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер

Зрителей ждёт не привычный блокбастер, а фильм, который разделит аудиторию: для одних — медитативный шедевр, для других — затянутая «притча про людей с рюкзаками курьеров».

И всё же именно в таком формате вселенная Death Stranding может заиграть новыми красками. Если в игре Сэм был курьером, символом объединения, то в фильме, возможно, появятся герои, которые живут на периферии этого мира, сталкиваются с теми же силами, но смотрят на катастрофу иначе.

Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер

Такой подход позволит сохранить тайну и показать мир не глазами одного героя, а шире, страннее и мрачнее. В одном можно быть уверенным: фильм Death Stranding не станет обычной адаптацией, а превратится в отдельный эксперимент.

Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится.

Фото: Кадр из игры Death Stranding 2
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
