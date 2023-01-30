Семь лет ходила по краю: звезду Голливуда сгубило проклятие культового сериала

Некоторые проекты становятся для актеров настоящим проклятием. Объяснить это логически невозможно, но череда мистических событий в их жизни заставит усомниться любого скептика.

По зловещему совпадению нашумевший американский сериал «Хор» стал для многих артистов последним проектом в их жизни. Так, Ная Ривера погибла спустя год после завершения сериала. Причиной смерти стало утопление — актриса пыталась спасти своего сына во время прогулки на лодке. Мальчик выжил, но ради него Ривера пожертвовала собой.

За семь лет до этой трагедии ушел из жизни другой актер «Хора» Кори Монтейт. Он с юности страдал зависимостью от запрещенных препаратов. В 31 год Кори в очередной раз сорвался, и спасти его не удалось.

Его уход положил начало загадочным смертям актеров «Хора». В один год с Монтейтом ушел ассистент режиссера Джим Фуллер, а через пять лет не стало Марка Саллинга. Получается, Ная Ривера семь лет ходила по краю, и, к сожалению, злой рок настиг и ее.