Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

Это было нужно для более драматичного финала.

«Великолепный век» сумел покорить миллионы зрителей по всему миру. Сериал рассказывает о правлении самого могущественного султана Османской империи — Сулеймана Великолепного, его любви к Хюррем и о страстях, кипевших в стенах дворца.

Но его создатели часто жертвовали исторической правдой ради зрелищности. И особенно это заметно в финале истории.

Как зрителей обманули?

В конце сериала нам показывают, что после смерти Сулеймана его великая империя сразу начала рушиться. Его сын и наследник, Селим II, представлен как слабый и бесполезный правитель, который только и делает, что пьёт.

Его жена Нурбану показана злой интриганкой, а вся семья только и делает, что ссорится. Создатели нарисовали мрачную картину упадка, чтобы было драматично. Но в реальности всё было не совсем так.

В чём же ложь?

Главный обман — это то, что вся семья после смерти Сулеймана будто бы перессорилась и перестала быть сильной. На самом деле, это не правда.

Во-первых, Михримах и Селим были союзниками. В сериале их отношения испорчены, но в жизни Михримах не враждовала с братом. Наоборот, она была его главной поддержкой и советницей, помогая ему управлять государством.

А, во-вторых, Селим и Нурбану любили друг друга. Их союз был крепким и основанным на взаимном уважении. Нурбану была не интриганкой, а умной и сильной женщиной. Позже, когда их сын Мурад III стал султаном, она стала одной из самых влиятельных валиде в истории.

К слову, образ Селима-пьяницы — это тоже своего рода сказка. Поздние историки приукрасили его слабости, чтобы его великий отец казался ещё более влиятельным.

Да, Селим не воевал в седле, а правил из дворца, и вино он любил. Но он также был умным правителем, который поддерживал искусство и науку.

Итог

Империя после Сулеймана не развалилась. Она просто изменилась: на смену эпохе великих завоевателей постепенно пришло время, когда большое влияние при дворе получили женщины. А у истоков этого стояли уже хорошо знакомые зрителям фигуры: Хюррем, Михримах и Нурбану.

