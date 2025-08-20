Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

20 августа 2025 07:00
Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

Это было нужно для более драматичного финала.

«Великолепный век» сумел покорить миллионы зрителей по всему миру. Сериал рассказывает о правлении самого могущественного султана Османской империи — Сулеймана Великолепного, его любви к Хюррем и о страстях, кипевших в стенах дворца.

Но его создатели часто жертвовали исторической правдой ради зрелищности. И особенно это заметно в финале истории.

Как зрителей обманули?

В конце сериала нам показывают, что после смерти Сулеймана его великая империя сразу начала рушиться. Его сын и наследник, Селим II, представлен как слабый и бесполезный правитель, который только и делает, что пьёт.

Его жена Нурбану показана злой интриганкой, а вся семья только и делает, что ссорится. Создатели нарисовали мрачную картину упадка, чтобы было драматично. Но в реальности всё было не совсем так.

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

В чём же ложь?

Главный обман — это то, что вся семья после смерти Сулеймана будто бы перессорилась и перестала быть сильной. На самом деле, это не правда.

Во-первых, Михримах и Селим были союзниками. В сериале их отношения испорчены, но в жизни Михримах не враждовала с братом. Наоборот, она была его главной поддержкой и советницей, помогая ему управлять государством.

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

А, во-вторых, Селим и Нурбану любили друг друга. Их союз был крепким и основанным на взаимном уважении. Нурбану была не интриганкой, а умной и сильной женщиной. Позже, когда их сын Мурад III стал султаном, она стала одной из самых влиятельных валиде в истории.

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

К слову, образ Селима-пьяницы — это тоже своего рода сказка. Поздние историки приукрасили его слабости, чтобы его великий отец казался ещё более влиятельным.

Да, Селим не воевал в седле, а правил из дворца, и вино он любил. Но он также был умным правителем, который поддерживал искусство и науку.

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

Итог

Империя после Сулеймана не развалилась. Она просто изменилась: на смену эпохе великих завоевателей постепенно пришло время, когда большое влияние при дворе получили женщины. А у истоков этого стояли уже хорошо знакомые зрителям фигуры: Хюррем, Михримах и Нурбану.

Ранее мы писали: Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Читать дальше 20 августа 2025
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Читать дальше 20 августа 2025
«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета «Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета Читать дальше 20 августа 2025
Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось Читать дальше 20 августа 2025
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Читать дальше 18 августа 2025
Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок) Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок) Читать дальше 18 августа 2025
Яблоки из будущего и хруст османской булки: историки насчитали целых 8 кулинарных ляпов в «Великолепном веке» — грустно, но вкусно Яблоки из будущего и хруст османской булки: историки насчитали целых 8 кулинарных ляпов в «Великолепном веке» — грустно, но вкусно Читать дальше 18 августа 2025
«Настоящая султанша»: Мерьем Узерли отметила 42-летие и стала еще краше — неужели, все ради съемок нового сериала «Настоящая султанша»: Мерьем Узерли отметила 42-летие и стала еще краше — неужели, все ради съемок нового сериала Читать дальше 17 августа 2025
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов «Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов Читать дальше 16 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше