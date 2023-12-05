Селезнева отказалась от титула самой красивой женщины СССР в пользу другой: вот о ком речь

Наталья Селезнева традиционно входила в списки самых привлекательных советских актрис. Ее сделала известной дебютная роль в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“». В красавицу и умницу Лиду мгновенно влюбились все мужчины в СССР.

Тем более что именно с легкой руки постановщика зрители смогли оценить и хрупкую фигуру звезды. В одной сцене Селезнева смело сбрасывала с себя одежду, оставаясь в одном купальнике. Для кинематографа тех лет это было настоящей провокацией.

К своей популярности среди мужчин артистка относилась спокойно. Как выяснилось, она и вовсе не считала себя особенной красавицей. Экранная Лида полагала, что обладает гармонией и обаянием, но никак не ослепительной внешностью. Гораздо больше титул самой красивой женщины СССР подходил, по мнению актрисы, ее коллеге.