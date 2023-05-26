Селезнева без раздумий разрушила чужое семейное счастье: вот что из этого вышло

Наталья Селезнева с первого взгляда влюбилась в Владимира Андреева. При знакомстве с режиссером она поймала себя на мысли о том, как же повезло жене такого очаровательного мужчины. Супруга у постановщика действительно была. Свадьбу с Натальей Архангельской он сыграл всего месяц назад.

Появление красавицы-артистки поставило крест на будущем новобрачных. Недолго думая, Селезнева разрушила чужое семейное счастье. Позднее звезда призналась, что она вела себя как настоящая «хищница», которая боролась за свое. При этом ее совершенно не волновало, что Андреев был женатым человеком.

Узнав об интрижке мужа с Селезневой, Архангельская не стала устраивать скандал и с миром отпустила неверного мужа. Андреев и его новая возлюбленная поженились, вскоре у них появился сын Егор. Звездный наследник не пошел по стопам своих родителей и стал дипломатом.