Села на шею и ножки свесила: скандальная певица отбила мужа у Пугачевой

Личная жизнь знаменитостей находится у всех на виду. Бурные романы и скандальные разводы — все это происходит под пристальным взглядом публики. Но некоторые интрижки ускользают от внимания простых зрителей и выходят на поверхность лишь спустя годы. Именно так стало известно о чувствах между Наташей Королевой и Филиппом Киркоровым.

Звезды дружат очень давно, но в 90-е их отношения едва не перешли на новый уровень. Знаменитости были в браке и не дали пробежавшей между ними искре развиться во что-то большее. Все ограничилось лишь совместным выступлением, на которое Наташа выехала, сидя на шее у Киркорова.

Позже король российской поп-музыки признавался, что за это ему сильно попало от Аллы Пугачевой.

«Оторвали голову на всю жизнь», — каялся певец.

Вскоре после этого брак с Примадонной распался. Расстались и Королева с Николаевым — ему на замену артистка нашла стриптизера Тарзана. А вот Филипп так и остался один.