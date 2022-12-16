«Съела маргарин», «Русские на мели!»: о чем The Beatles пели в своей самой странной песне

Композиция Yellow Submarine группы The Beatles была опубликована в 1966 году. Песня стала хитом не только у себя на родине, но и в СССР, однако далеко не все слушатели понимали, о чем поют британские музыканты.

Так, советские меломаны, которые не могли похвастаться знанием английского языка, переделывали слова песни на свой лад. Среди слушателей были распространены две версии. В одной припев превращался в «Ты пришла и съела маргарин», а в другой дикторы на заднем фоне утверждали, что «Русские сели на мель». На самом же деле текст композиции рассказывал совершенно о другом.

По словам Пола Маккартни, однажды перед сном ему пришла идея написать детскую песню о том, что все земляне на самом деле живут в желтой подводной лодке. На следующее утро он рассказал о своей идее другим участникам The Beatles, и спустя несколько часов появилась готовая композиция, посвященная именно этому судну.

«Мы все живем в нашей желтой подводной лодке. Все наши друзья на борту, многие из них живут совсем рядом», — поет Маккартни.

После этого музыканты создали мультфильм, посвященный лодке, и выпустили его на британском телевидение. С годами желтое судно стало одним из главных символов группы, а композиция оказалась в списке основных хитов.