Села и ножки свесила: народ в ужасе от поведения дочери Гузеевой
Поклонники не смогли скрыть свое недовольство.
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга родилась 23 года назад. Популярная ведущая нередко делится историями из жизни наследницы и не скрывает ее от глаз публики. Однако некоторые из этих рассказов по-настоящему шокируют ее фанатов.
Так, несколько дней назад в социальных сетях Гузеевой появился архивный снимок. На нем Ольга сидит на плечах матери во время прогулки по торговому центру и указывает ей направление движения.
Под фотографией Гузеева оставила трогательную подпись, однако фанаты не разделили ее чувств. Обсуждая снимок, они вспомнили, что девушка до сих пор живет в доме с матерью и, судя по рассказам самой Гузеевой, не занята постоянной работой. Многие даже признали фотографию пророческой, ведь родители, по их мнению, до сих пор содержат Ольгу.
«Так до сих пор и сидит на шее», «С тех пор ничего и не изменилось», «А дочь сейчас чем занимается? Также продолжает ездить на вас», — пишут подписчики.