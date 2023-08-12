Села и ножки свесила: народ в ужасе от поведения дочери Гузеевой

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга родилась 23 года назад. Популярная ведущая нередко делится историями из жизни наследницы и не скрывает ее от глаз публики. Однако некоторые из этих рассказов по-настоящему шокируют ее фанатов.

Так, несколько дней назад в социальных сетях Гузеевой появился архивный снимок. На нем Ольга сидит на плечах матери во время прогулки по торговому центру и указывает ей направление движения.

Под фотографией Гузеева оставила трогательную подпись, однако фанаты не разделили ее чувств. Обсуждая снимок, они вспомнили, что девушка до сих пор живет в доме с матерью и, судя по рассказам самой Гузеевой, не занята постоянной работой. Многие даже признали фотографию пророческой, ведь родители, по их мнению, до сих пор содержат Ольгу.