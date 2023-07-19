Сел на шею и ножки свесил: Сенчукова высказалась о происходящем с сыном

В прошлом году Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин гуляли на свадьбе своего сына Василия. Но молодой красавчик с одноклассницей Дарьей Алябьевой уже развелся. Оставшись без жены, звездный наследник вернулся в отчий дом.

Родители не стали противиться тому, чтобы сын снова сел им на шею и ножки свесил. Супруги считают, что пока Василий еще учится, то грех ему не помочь с деньгами. К тому же Наталья призналась, что первое время ее отпрыск сильно переживал из-за расставания с супругой, поэтому они с Виктором решили его поддержать и предложили пожить с ними.

К слову, одиноким волком Василий был недолго. В Сети активно обсуждают перемены в личной жизни Рыбина-младшего. Юноша начал встречаться с 19-летней танцовщицей Лерой. В социальных сетях он уже представляет ее как свою новую жену. И теперь интернет-пользователи шутят, что Наталья и Виктор разорятся, каждый год устраивая свадьбы своему наследнику.