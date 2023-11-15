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Сектор «Приз» на барабане: узнайте, смогли бы вы выиграть в «Поле чудес» (тест)

15 ноября 2023 13:22
Сектор «Приз» на барабане: узнайте, смогли бы вы выиграть в «Поле чудес» (тест)

С каверзными вопросами справится не каждый.

«Поле чудес» — телеигра, которая выходит каждую пятницу с 1990-го года. Почти каждый россиянин мечтал услышать знаменитое «Сектор "Приз" на барабане» не с экрана приемника, а на самом деле. Но попасть на съемки программы могут не все.

Зато с помощью теста легко окунуться в атмосферу капитал-шоу. И проверить, смогли бы вы выиграть автомобиль или другой приз от Леонида Якубовича.

Ответьте на вопросы квиза и узнайте, как далеко прошли бы в «Поле чудес». Справиться с каверзными задачами по плечу не каждому — только самые внимательные поклонники передачи и люди с широким кругозором способны набрать 10 верных ответов.

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Фото: Кадр из телеигры «Поле чудес»
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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