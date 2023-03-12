Сектантка, которую выдали замуж насильно: непростая судьба автора «Сумерек»

Как и Белла Свон из «Сумерек», Стефани Майер родилась в захолустном городке Финикс на северо-востоке США. На этом параллели в их жизни заканчиваются. Воспитанная в семье мормонов, Стефани вместо религиозной литературы открывала для себя романтический мир «Грозового перевала» Бронте, «Гордости и предубеждения» Джейн Остин, произведений Шекспира. Тогда же она поняла, что хочет стать писательницей. Планам Майер помешал отец: он буквально насильно выдал ее за давнего поклонника, члена той же общины мормонов Кристиана Майера. В браке родился сначала один сын, а потом еще двое.

Стала ли их семья счастливой с появлением малышей, неизвестно. Мормоны не одобряют женскую инициативность в целом и феминизм в частности. На практике это означает, что Стефани не может подать на развод. Официальное прекращение отношений — привилегия мужчин. Такое вряд ли понравилось бы Белле Свон.

За родительскими заботами Стефани уже думала отказаться от карьеры новелиста, как вдруг увидела сон. В нем посреди зеленого поля стоял вампир, он взирал на девушку влюбленным взглядом. Через три месяца свет увидят «Сумерки». Через три года Стефани Майер войдет в топ-100 самых влиятельных людей журнала Time. Ее сагу «Сумерки» переведут на 37 языков и купят 100 миллионов раз.