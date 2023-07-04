«Сексуальный траурный наряд»: Климова похвасталась точеной фигурой, которая так нравится мужчинам

Поклонники видели Екатерину Климову в самых разных образах, но актрисе удалось их удивить. Она отказалась от обнаженки в кадре в пользу скромного наряда. Но и в этот раз звезда выглядела как настоящая секс-бомба.

В соцсетях появилось видео, которое знаменитость сняла на «Мосфильме». Ради новой роли многодетная мама облачилась в черное платье с воланами и шляпку в тон. Роковой аутфит дополнили алые губы и ногти.

Утонченный стиль произвел впечатление не только на поклонников, но и на коллег Климовой. «Какой сексуальный траурный наряд», — произнес голос за кадром. В ответ актриса лишь задорно рассмеялась, продолжая любоваться собой в камере смартфона.

Необычный наряд знаменитости удачно подчеркнул ее точеную фигуру, от которой сходят с ума миллионы мужчин по всей стране. Тем временем многие женщины сгорают от зависти, не понимая, как эффектной брюнетке удалось сохранить стройность после рождения четверых детей.