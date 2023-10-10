Сексуальный Дед Мороз: позавидуете, увидев мужа Ларисы Гузеевой (фото)

Лариса Гузеева давно и счастливо замужем. Актриса отхватила себе яркого красавца, при виде которого кружится голова.

Вот уже более четверти века звезда является женой ресторатора Игоря Бухарова. Супруги не сразу «притерлись друг к другу». Долгое время телеведущая не могла расслабиться и отпустить вожжи. Муж всегда был у нее на контроле.

Артистка постоянно звонила своему благоверному, проверяя, где он и с кем. А потом вдруг поняла, что превратилась в «душнилу» и «ногу на горле». Решив, что возлюбленный ей не принадлежит, поскольку она «его даже не рожала», Гузеева дала избраннику спокойно вздохнуть.

Знаменитость больше не боится, что такого мачо у нее уведут, а зря. Многие женщины задыхаются от зависти при виде Бухарова. Седой импозантный мужчина с густой растительностью на лице похож на сексуального Деда Мороза.