«Сексуальная и зазывная»: как выглядела любовница мужа Варлей

Первый брак Натальи Варлей вышел комом. Брюнетка, о которой мечтали миллионы, вышла замуж за Николая Бурляева. Но тот свое счастье не ценил, променяв его на мимолетную интрижку.

Красавице-жене актер изменял с коллегой по спектаклю «Суджанские мадонны» Ириной Печерниковой. Кавказская пленница сразу заподозрила неладное: уж слишком привлекательной женщиной была партнерша ее избранника.

«Дама прелестная во всех отношениях, очень сексуальная и зазывная», — такими эпитетами наградила коварную разлучницу обманутая супруга.

Ситуация банальна до смешного. Варлей пыталась верить словам мужа о том, что между ним и предполагаемой любовницей ничего нет, но однажды не вовремя пришла домой, где и застукала парочку. Лишних разборок звезда устраивать не стала и поспешила удалиться, надеясь, что возлюбленный непременно догонит ее и все объяснит. Но изменщик не сдвинулся и с места, чем поставил крест на своем будущем с артисткой цирка.