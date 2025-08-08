«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

В оригинале все куда жестче, чем в черно-белом ромкоме.

Фильм обманул всех. Те, кого вы считали милыми, оказываются завистливыми. Те, кого жалели — сбегают. А наивная Тося ломает судьбу каждой из своих соседок. Если вы думаете, что знаете «Девчат» — вы знаете лишь крупицу, которую показали в кино.

Но не книгу. Борис Бедный, автор повести, не писал сказку о вкусном и здоровом. У него всё — как в жизни, выйди она сейчас, легко могла бы получить название «Секс в большом сибирском поселке». С грубым сюжетом, непричесанными диалогами и последствиями, настигающими героинь ближе к финалу. Тося, Анфиса, Катя, Надя и Вера — у каждой есть концовка истории и не всегда это happy end.

Анфиса — сгорает дотла

В фильме она просто кокетка, которой пора повзрослеть. В книге — трагичная героиня. После аборта она не может иметь детей, но по-настоящему влюбляется.

Инженер Дементьев предлагает уехать вместе и начать с нуля, но Анфиса сбегает. Потому что знает: не сможет подарить ему семью. Так выглядит советская версия искупления.

Катя — не подруга, а контролёр

Экранная Катя — душка. Книжная — токсичная наставница, которая наслаждается чужими ошибками. Ей удобно, когда Тося ведет себя наивно и смешно, ведь на ее фоне она выглядит выигрышнее.

Но когда повариха вырастает, влюбляется и становится лидером — Кате это уже мешает, ведь вскоре придется искать новую дурнушку.

Надя — отказывается от спасательного круга

В фильме она просто ждёт, когда дадут ордер на квартиру. В книге — отказывается от будущего с Ксан Ксанычем, когда понимает: не любит. Её подкосило то, что Илья выбрал Тосю.

Мол, если такую «серую мышь» полюбили — значит, надежда есть. И Надя решает: лучше быть одной, чем с кем попало. К слову, героиня по книге была беспартийной, потому создатель решил в самом конце оставить ее одной.

Тося — серый кардинал

Она не меняется, метаморфозы происходят со всеми вокруг неё. Её искренность, прямота, дерзость и наивность рушат устоявшиеся конструкции — дружбу, пары, компромиссы.

Она с Ильёй целуется на «Камчатке», и этот момент — единственный, который остался из фильма почти без изменений. Глобально в книге героиня представлена чуть более взрослым и осмысленным персонажем, в ленте она стала напоминать ребенка.

