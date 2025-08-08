Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

8 августа 2025 08:56
«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

В оригинале все куда жестче, чем в черно-белом ромкоме.

Фильм обманул всех. Те, кого вы считали милыми, оказываются завистливыми. Те, кого жалели — сбегают. А наивная Тося ломает судьбу каждой из своих соседок. Если вы думаете, что знаете «Девчат» — вы знаете лишь крупицу, которую показали в кино.

Но не книгу. Борис Бедный, автор повести, не писал сказку о вкусном и здоровом. У него всё — как в жизни, выйди она сейчас, легко могла бы получить название «Секс в большом сибирском поселке». С грубым сюжетом, непричесанными диалогами и последствиями, настигающими героинь ближе к финалу. Тося, Анфиса, Катя, Надя и Вера — у каждой есть концовка истории и не всегда это happy end.

Анфиса — сгорает дотла

«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

В фильме она просто кокетка, которой пора повзрослеть. В книге — трагичная героиня. После аборта она не может иметь детей, но по-настоящему влюбляется.

Инженер Дементьев предлагает уехать вместе и начать с нуля, но Анфиса сбегает. Потому что знает: не сможет подарить ему семью. Так выглядит советская версия искупления.

Катя — не подруга, а контролёр

«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

Экранная Катя — душка. Книжная — токсичная наставница, которая наслаждается чужими ошибками. Ей удобно, когда Тося ведет себя наивно и смешно, ведь на ее фоне она выглядит выигрышнее.

Но когда повариха вырастает, влюбляется и становится лидером — Кате это уже мешает, ведь вскоре придется искать новую дурнушку.

Надя — отказывается от спасательного круга

«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

В фильме она просто ждёт, когда дадут ордер на квартиру. В книге — отказывается от будущего с Ксан Ксанычем, когда понимает: не любит. Её подкосило то, что Илья выбрал Тосю.

Мол, если такую «серую мышь» полюбили — значит, надежда есть. И Надя решает: лучше быть одной, чем с кем попало. К слову, героиня по книге была беспартийной, потому создатель решил в самом конце оставить ее одной.

Тося — серый кардинал

«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

Она не меняется, метаморфозы происходят со всеми вокруг неё. Её искренность, прямота, дерзость и наивность рушат устоявшиеся конструкции — дружбу, пары, компромиссы.

Она с Ильёй целуется на «Камчатке», и этот момент — единственный, который остался из фильма почти без изменений. Глобально в книге героиня представлена чуть более взрослым и осмысленным персонажем, в ленте она стала напоминать ребенка.

Про халву и пряники многие и так помнят: попробуйте продолжить 5 других цитат из «Девчат» (тест).

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Девчата» (1961)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли «Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли Читать дальше 7 августа 2025
«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло «Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло Читать дальше 7 августа 2025
«Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+ «Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+ Читать дальше 6 августа 2025
«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло «Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло Читать дальше 5 августа 2025
Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха Говорят, Варлей — ненастоящая: в «Вие» было две панночки, но миллионы зрителей так и не заметили подвоха Читать дальше 4 августа 2025
«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора» «Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора» Читать дальше 8 августа 2025
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать Читать дальше 8 августа 2025
Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет Читать дальше 8 августа 2025
Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей Читать дальше 8 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше