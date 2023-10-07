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Секс-скандал обернулся неожиданным исходом: завещание Елизаветы II засекретили на 90 лет

7 октября 2023 18:15
Секс-скандал обернулся неожиданным исходом: завещание Елизаветы II засекретили на 90 лет

Все благодаря амурным похождениям предков.

Елизавета II ушла из жизни год назад. 96-летняя королева 70 лет правила Британией и навсегда покорила сердца подданных. После себя Ее Величество оставила колоссальные богатства: имения, дома, роскошные украшения, коллекции вин, домашних животных. Состояние венценосной особы поделили между собой ее родственники.

Елизавета не обделила своих детей, внуков и правнуков. Однако доподлинно не известно, что унаследовали Карл III, принц Ульям, принцесса Кейт и другие члены королевской семьи. Завещание покойной королевы было засекречено. Правду общественность узнает лишь спустя 90 лет.

Практика засекречивания документов ушедших королевских родственников появилась в 1910 году.

39-летний принц Франц Текский скончался от пневмонии, подарив своей любовнице изумруды и роскошные драгоценные камни. Чтобы вернуть украшения, его сестра обратилась в суд и попросила оставить завещание в тайне.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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