Секс-скандал обернулся неожиданным исходом: завещание Елизаветы II засекретили на 90 лет

Елизавета II ушла из жизни год назад. 96-летняя королева 70 лет правила Британией и навсегда покорила сердца подданных. После себя Ее Величество оставила колоссальные богатства: имения, дома, роскошные украшения, коллекции вин, домашних животных. Состояние венценосной особы поделили между собой ее родственники.

Елизавета не обделила своих детей, внуков и правнуков. Однако доподлинно не известно, что унаследовали Карл III, принц Ульям, принцесса Кейт и другие члены королевской семьи. Завещание покойной королевы было засекречено. Правду общественность узнает лишь спустя 90 лет.

Практика засекречивания документов ушедших королевских родственников появилась в 1910 году.

39-летний принц Франц Текский скончался от пневмонии, подарив своей любовнице изумруды и роскошные драгоценные камни. Чтобы вернуть украшения, его сестра обратилась в суд и попросила оставить завещание в тайне.