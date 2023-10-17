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Секс-символу советского кино уже 94 года: до сих пор невероятно хорош (фото)

17 октября 2023 18:45
Секс-символу советского кино уже 94 года: до сих пор невероятно хорош (фото)

В Сеть попал редкий снимок.

Кажется, в фильмографии Олега Стриженова совсем нет «проходных работ». Первые же проекты, в которых засветился артист, подарили ему славу. Любимец женщин давно не появляется на экранах, поэтому многим интересно узнать, как же он выглядит сегодня.

Последняя картина, в которой снялся актер, датирована 2004 годом. Вот уже почти 20 лет секс-символ советского кино не появляется на съемочных площадках, однако он все еще невероятно хорош собой.

Свежим снимком знаменитости в социальных сетях поделилась Екатерина Стриженова. Фото со своим знаменитым папой актриса приурочила ко Дню отца. На трогательном кадре он запечатлен вместе с внучкой и сыном.

Поклонники заметили, что Стриженов как был «прекрасным и неповторимым», так таким и остался. Многие сошлись во мнении, что время не властно на 94-летним народным любимцем.

Секс-символу советского кино уже 94 года: до сих пор невероятно хорош (фото)
Фото: Кадр из фильма «Дуэль» (1961), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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