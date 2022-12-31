Секс-символу индийского кино 57 лет: посмотрите, что с ним стало (фото)

Шах Рукх Кхан мог никогда не стать актером. Звезда экрана мечтал связать свою жизнь со спортом, но, к счастью поклонников индийского кино, передумал.

Свою звездную карьеру артист начал весьма успешно: ему досталась сразу главная роль в фильме «Новобранец», премьера которого состоялась в 1988 году. Однако звездой Шах Рукх Кхан проснулся после выхода на экраны картины под названием «Непохищенная невеста». Актер стал известен не только в Индии, но и во всем мире.

Сегодня главному секс-символу индийского кино 57 лет. Глядя на новые фотографии актера, поклонники теряют дар речи. Удивительно, но факт: за прошедшие годы любимец миллионов совсем не изменился. Он по-прежнему находится в потрясающей физической форме и сражает наповал своей красотой.

Любопытно, что с такими внешними данными актер мог бы менять женщин как перчатки. Однако вот уже много лет знаменитость хранит верность своей любимой супруге Гаури Чиббер, подарившей ему троих детей.