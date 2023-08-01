Секс-символ фигурного катания: посмотрите, какой Тарасова была до проблем с позвоночником

Татьяна Тарасова в последние несколько месяцев практически не появляется на публике. У прославленного тренера серьезные проблемы с позвоночником — женщина вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

Татьяна Анатольевна столкнулась с заболеванием позвоночника еще несколько лет назад, но тогда врачам удалось поставить ее на ноги. Она перенесла сложную операцию по замене позвонков и продолжила тренировать российских фигуристов.

В начале года у Тарасовой снова сильно заболела спина. Теперь она не встает с инвалидного кресла и даже наняла помощницу по дому, ведь муж Татьяны Анатольевны скончался, а детей она так и не завела.

В Сети появились архивные кадры, на которых тренер свободно стоит с прямой спиной. В молодой, цветущей и энергичной Тарасовой с трудом можно узнать ту тяжелобольную женщину, которой она стала сегодня.