Секс-символ перестройки: что стало с гремевшим в 90-х Владом Сташевским

Влад Сташевский появился на российской эстраде неожиданно, но почти сразу стал одним из знаковых исполнителей девяностых и настоящим секс-символом страны. Песни «Позови меня в ночи» и «Любовь здесь больше не живет» вместе с ним пела вся страна.

А вот в нулевые музыкант практически пропал с экранов. Журналисты начали писать, что Сташевский не выступает, потому что погрузился в депрессию. Но на самом деле это не так: Влад и сейчас дает концерты в регионах. К тому же это не единственный способ его заработка: исполнитель уже больше 15 лет владеет компанией, утилизирующей химические отходы.

Сейчас Сташевский не пишет новые песни и почти забросил музыкальное творчество. Вместо этого артист решил попробовать себя и в кино, успев сняться в фильме «Бабоньки», а также в популярном сериале «Папины дочки». Впрочем, популярности и славы от исполнения своих старых хитов ему вполне хватает, чтобы поклонники продолжали ходить на его выступления.