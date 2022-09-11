Секс-символ нулевых: вы точно не узнаете звезду «Полицейского с Рублевки» в молодости

Сергей Бурунов обрел всероссийскую славу уже после 35 лет. Его заметными работами стали роли в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и в других кинолентах. Однако сниматься в кино артист начал еще в начале 2000-х, как только закончил театральный вуз. И, как оказалось, в самом начале карьеры артист выглядел совершенно иначе.

Например, в картине «Эшелон» Бурунову только 28 лет. Он еще может похвастаться пышной шевелюрой и не страдает от лишнего веса. В подтянутом актере практически невозможно узнать звезду «Содержанок». В то время он играл преимущественно военных, поэтому старался не набирать вес, чтобы военная форма была ему к лицу. После же он переключился на другие роли, его фигура изменилась, а необычные амплуа сделали знаменитым.

Сам Бурунов никогда не комментировал свое неожиданное преображение. Артист старается не распространяться о начале карьеры и крайне редко рассказывает о первом опыте в кино.