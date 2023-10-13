Секс-символ молодежи стал копией Градского: глазам не поверите

За годы карьеры Егор Крид стал одним из самых успешных музыкантов страны. Он неоднократно возглавлял рейтинги самых привлекательных артистов, а его концерты проходят с неизменным аншлагом по всему миру. Поклонники не скупятся на комплименты в адрес знаменитости, однако его недавнее преображение шокировало даже самых преданных фанатов.

Дело в том, что Крид, который стал одним из экспертов в шоу «Голос. Уже не дети», отрастил длинные волосы. Артист выбирает только черные образы, которые дополняет множеством аксессуаров.

Как уверены фанаты, день ото дня Крид становится все больше похож на Александра Градского. Композитор предпочитал точно такие же образы, поэтому со временем артиста уже сложно будет отличить от легендарного музыканта.