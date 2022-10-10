Секс-символ Индии скатился на дно? Что случилось с Ритиком Рошаном

Ритик Рошан еще несколько лет назад считался одним из самых перспективных и популярных актеров Болливуда. Сотни тысяч поклонниц осыпали его комплиментами, а его фильмы собирали огромную кассу, однако со временем артист начал все меньше и меньше появляться на экранах.

Как оказалось, в карьере Рошана началась череда неудач. Сначала он снялся в провальном «Мохенджо Даро», а после начал публичное выяснение отношений с артисткой Канганой Ранаут, что негативно сказалось на его репутации. Спустя некоторое время он появился в боевике «Способный», но зрители не остались в восторге от ленты.

Такие неудачи привели к краху его карьеры. С того времени он не принял участие ни в одном большом и успешном проекте, и, как отмечают критики, с каждым днем Рошану все сложнее вернуться в строй. Продюсеры и режиссеры из-за плохой репутации отказываются приглашать артиста в свои фильмы.

Эксперты, как пишет портал Bollywoodtime, уверены, что быстро Рошан не потеряет свою славу, но теперь ему нужно как можно больше сниматься, чтобы вернуть славу и не проиграть молодым артистам битву за сердца поклонников. Сам Рошан при этом никак не комментирует ситуацию и, судя по его рабочему графику, не предпринимает никаких действий, чтобы исправить ситуацию.