Секс-символ Болливуда и в 57 лет остается сердцеедом: удивитесь, увидев звезду

Шах Рукх Кхан начал свою карьеру в начале 90-х, но славу ему принес фильм «Непохищенная невеста», который теперь считается классикой индийского кинематографа. Успешный артист продолжил покорять Болливуд, а десятки успешных ролей сделали его звездой не только у себя на родине, но и во всем мире.

Так, за годы карьеры Хан принял участие в 105 проектах и продолжает активно сниматься. Например, за 2018 год с ним вышло две картины, а в этом году ожидается как минимум четыре фильма.

Поклонники артиста признаются: годы совершенно не сказываются на внешности 57-летнего артиста. Шах Рукх может дать фору не только звездам Болливуда, но и главным мировым секс-символам, ведь до сих пор покоряяет поклонниц по всему миру.

При этом сердце артиста давно занято. Еще в 1991 году он женился на Гаури Чиббер, которая также построила карьеру в кинематографе. Вместе они воспитали троих детей, а их последний наследник появился весной 2013 года.