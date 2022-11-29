Секс по телефону опозорил на всю страну: что стало с Верой из «Влюблен по собственному желанию»

Евгения Глушенко прославилась на всю страну ролями в таких фильмах как «Влюблен по собственному желанию», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и многих других. Она годами привлекала внимание зрителей, которые следили за каждым ее появлением на экранах, но при этом старалась держать свою личную жизнь в тайне.

Так, свое счастье артистка нашла с коллегой по цеху Александром Калягиным. В течение многих лет они жили в счастливом браке, пока в СМИ не появилась информация о разводе артистов. Дело в том, что актер якобы регулярно изменял своей избраннице. Он предлагал молодым артисткам попасть в его проекты исключительно через постель, а в 2006 году в Сети даже появилась запись его интимного разговора со студенткой Екатериной из Омска. Постановщик и его юная избранница, как уверены журналисты, занимались сексом по телефону.

При этом и актерская карьера Глушенко с годами сошла на нет. Артистка перестала сниматься в фильмах и сериалах, так как не видит подходящих для себя ролей. Вот уже несколько лет артистка ведет весьма закрытый образ жизни и не обсуждает с прессой ни свой творческий путь, ни скандалы, связанные с ее браком.