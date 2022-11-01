Секреты «Моей прекрасной няни» раскрыты: о них можно снять целый сериал

Последняя серия «Моей прекрасной няни» вышла в эфир в 2009 году, но зрители до сих пор помнят и любят этот проект. При этом мало кто знает, что творилось за кулисами нашумевшего ситкома.

Со временем многие секреты сериала вышли наружу. Как оказалось, о них можно снять отдельную картину. Исполнитель роли дворецкого Борис Смолкин признался, что он и его коллеги целых три года были вынуждены жить на съемочной площадке, ведь таким плотным был их рабочий график.

И если многим актерам удавалось хоть немного отдохнуть, то Анастасия Заворотнюк, воплотившая няню Вику, была занята чуть ли не в каждой сцене. Артистка сильно уставала, из-за чего, по слухам, даже падала в обморок. Кроме того, знаменитость сильно переживала, что не может проводить много времени со своими детьми, Анной и Майклом. Однажды, чтобы успокоить звездных наследников, решивших, что мать попросту бросила их, ребят привезли на съемочную площадку. Увидев, чем на самом деле занимается их мама, те несколько успокоились.

Непросто приходилось и Любови Полищук, которая исполнила роль мамы главной героини. Уже тогда артистка была серьезно больна: ей диагностировали саркому позвоночника. Отказываться от съемок актриса не стала, однако работа давалась ей крайне тяжело. По словам Смолкина, перед тем как отправиться в кадр, звезда подолгу лежала в гримерке, а затем, собравшись с силами, блестяще отыгрывала свои сцены.

До завершения проекта Полищук не дожила: ее не стало в 2006 году. Любопытно, что от идеи о том, чтобы заменить ее другой актрисой, продюсеры сериала отказались.