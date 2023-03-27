Секреты красоты Екатерины II: эти бьюти-процедуры популярны даже сейчас

Екатерина II вошла в историю своим передовым правлением, прославив Россию во всем мире. При этом талантлива она была не только в политике, но и в косметологии.

Как оказалось, императрица тщательно следила за собой. Она была большой любительницей масок. Например, регулярно наносила кофейный жмых с мылом на лицо и грудь, а также протертую землянику или яблочное пюре.

Помимо этого, Екатерина была поклонницей русской бани. Она настолько сильно любила ее, что ввела в моду среди придворных. И во время мытья использовала специальный скраб, смешивая кофейный жмых с замоченным в кипятке овсом.

За фигурой императрица следила не менее тщательно. Она постоянно выходила на пешие прогулки на свежем воздухе и едва ли не каждый день делала гимнастику, после которой обливалась ледяной водой.

И, как отмечают историки, из-за этого в свое время правительница страны считалась весьма продвинутой женщиной. А часть из ее собственных рецептов красоты не потеряли актуальности и сегодня.