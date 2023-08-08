Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели

Массовый зритель заинтересовался жизнью в Османской империи после выхода сериала «Великолепный век». Тысячи поклонников проекта внимательно наблюдали за жизнью в гареме правителя, но мало кто догадывался, что создатели сериала показали на малых экранах далеко не все.

Как оказалось, во дворце Топкапы существовали весьма строгие правила, связанные с интимной жизнью. Например, заниматься любовью запрещалось во время менструаций и в течение 40 дней после родов. Также была невозможна связь втроем. При этом даже лежать втроем на одной кровати было запрещено.

Султан должен был уединяться со своей наложницей раз в месяц.

И если это правило не выполнялось, то рабыня могла пожаловаться главе гарема. Жениться же на наложницах было запрещено. Лишь однажды султан Сулейман сделал исключение, и Хюррем-султан стала его супругой. Их союз стал причиной большого недовольства в обществе и даже череды выступлений.