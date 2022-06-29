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Секреты Елизаветы II под угрозой: покинувшую страну Меган Маркл разоблачили

29 июня 2022 16:50
Секреты Елизаветы II под угрозой: покинувшую страну Меган Маркл разоблачили

Герцогиня снова может готовить скандальное разоблачение.

Герцогиню Сассекскую и принца Гарри, только недавно покинувших Великобританию, заметили у особняка известной журналистки Опры Уинфри в США. Источники сообщили, что Меган с Гарри провели в доме Уинфри около часа. На снимках, появившихся в Сети, видно, что за рулем большого внедорожника находится сам принц, справа от него сидит подруга семьи, актриса Джанина Гаванкар. С ними общается с заднего сиденья Меган. Некоторые инсайдеры даже заявили, что рядом с Маркл виднелось детское кресло, а значит, к Опре пара могла отправиться вместе с детьми.

По данным DailyMail, сейчас поклонники королевской семьи гадают, какова была настоящая цель этого визита — вечер в дружеской компании или подготовка очередного интервью. В последнем случае секреты Елизаветы II вновь могут быть под угрозой.

Напомним, прошлой весной Меган и Гарри дали большое интервью Опре. Маркл впервые рассказала о предубеждениях, с которыми она столкнулась во время жизни во дворце. Она намекала на моральное давление и расистские шутки от некоторых родственником мужа. По слухам, эти скандальные откровения Меган окончательно разрушили отношения пары с семьей Гарри.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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