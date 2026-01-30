Оповещения от Киноафиши
Секретный план Хюррем, о котором вы не узнаете из «Великолепного века»: кто на самом деле унаследовал Османскую империю

Секретный план Хюррем, о котором вы не узнаете из «Великолепного века»: кто на самом деле унаследовал Османскую империю

30 января 2026 16:40
Секретный план Хюррем, о котором вы не узнаете из «Великолепного века»: кто на самом деле унаследовал Османскую империю

Могли бы уделить больше внимания столь важной странице истории.

«Великолепный век» показал Хюррем-султан как мать, борющуюся за трон для сыновей. Но исторический расчет главной «львицы» гарема был глубже. Она понимала, что ее сыновья — Селим и Баязид — не обладали качествами сильного правителя.

Шехзаде Селим, будущий султан, войдет в историю как «Селим Пьяница», слабый и склонный к удовольствиям. Поэтому настоящей ставкой Хюррем была не корона для сына, а реальная власть для дочери — умной и амбициозной Михримах-султан.

Еще при жизни Хюррем начала готовить Михримах к большой политике. Брак дочери с могущественным визирем Рустемом-пашой стал ключевой частью этой стратегии, создав мощный политический альянс. После смерти Хюррем в 1558 году, а затем и Сулеймана в 1566-м, этот план сработал.

Секретный план Хюррем, о котором вы не узнаете из «Великолепного века»: кто на самом деле унаследовал Османскую империю

Когда Селим II взошел на престол, он быстро погрузился в праздность. Фактическое управление империей перешло в руки Михримах, действовавшей в тандеме с мужем. Она стала настоящим «серым кардиналом»: вела дипломатическую переписку, влияла на решения Дивана и распоряжалась государственной казной.

Ее власть была настолько значительной, что она финансировала масштабное строительство, включая знаменитую мечеть Михримах.

Официально Михримах правила лишь гаремом, следуя традициям. Но в реальности она была мозгом и волей империи, продолжив дело матери. Таким образом, Хюррем добилась своего: ее кровь управляла Османской державой.

Она посадила на трон послушного сына, чтобы безраздельная власть оказалась в руках самой способной ее наследницы — дочери. Это был гениальный ход, на века определивший влияние женщин в политике Высокой Порты.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
