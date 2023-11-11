Секретный метод воспитания гениев: от этих уловок Теплякова оторопь берет

К семье Алисы Тепляковой приковано все внимание последние годы. Девочка-вундеркинд, которая смогла поступить в МГУ, пока ее ровесники учатся в начальной школе, вызывает восторг у россиян. Ее отец Евгений Тепляков уверяет, что все заслуги в успехах дочери принадлежат ему. Он якобы обладает особой методикой воспитания гениев.

В Сети можно найти методичку, которую выпустил мужчина. И некоторые из его уловок вызвали ужас у специалистов. Так, например, Тепляков считает, что учить детей читать нужно с самого раннего возраста. Причем необходимо использовать методики скорочтения. Тогда даже малыш сможет осилить до 300 страниц в день, а значит, заранее освоит всю школьную программу.

Вот только эксперты уверяют, что гораздо важнее учить детей читать не на скорость. Они должны понимать и усваивать информацию, иначе их нервная система пострадает. Дело может дойти даже до психических заболеваний.

Кроме того, специалисты в беседе с «Комсомольской правдой» подчеркнули, что важно не натаскивать ребенка на определенные навыки, а следить за его полноценным развитием. И тогда никакое скорочтение не пригодится.