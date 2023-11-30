Секретный финал «Чапаева» видели единицы: проверьте, вдруг вы жили в неведении

Фильм «Чапаев» братьев Васильевых является одним из символов советского кино. Создатели картины 1934 года получили множество наград. Популярность историческая драма завоевала и в народе: фильм растащили на цитаты, а образ Чапаева, воплощенный Борисом Бабочкиным, навсегда стал частью отечественной культуры.

Все помнят, что финал картины был невероятно драматичным: Чапаев и его сподвижники погибают под пулеметной очередью. Однако конец фильма мог быть совершенно другим. Оказывается, создатели сняли три альтернативных финала.

В первой версии во время марша мы видим раненых Анку и Петьку, которые слышат добрые пожелания командира, звучащие за кадром. В другом происходит все то же самое, но среди яблоневых деревьев. В еще одном, неофициальном варианте, Василий Чапаев выживает и попадает в 1941 год: сцена попала в военный короткометражный фильм, посвященный герою.