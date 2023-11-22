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Секретные приемы гейш: как простой россиянке покорить любого мужчину

22 ноября 2023 11:15
Секретные приемы гейш: как простой россиянке покорить любого мужчину

Против этого никто не устоит.

Японские гейши считаются символом женственности и обольщения. Они могут вскружить голову любому представителю сильного пола. Все дело в том, что в арсенале соблазнительниц есть проверенные методы, перед которыми не устоит ни один мужчина. И их стоит взять на вооружение.

Гейши умели создавать вокруг себя ауру исключительности и загадочности. Они выбирали нарядные кимоно, изящные сандалии, позволявшие продемонстрировать особую семенящую походку, и делали яркий макияж. Такую девушку легко было выделить из толпы. При этом она никогда не рассказывала, какие муки терпит ради этой внешней красоты.

Кроме того, мужчинам нравилось отношение девушек к жизни. Гейши поддерживали безмятежный образ счастливицы и оптимистки. В общении они были спокойными и приятными людьми, с которыми хотелось находиться рядом как можно дольше.

Важным секретом обольщения гейш была и их способность слушать. Они легко поддерживали беседу, но сначала предпочитали давать возможность высказаться мужчинам.

Фото: Кадр из фильма «Мемуары гейши» (2005)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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