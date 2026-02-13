Оповещения от Киноафиши
«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании

13 февраля 2026 20:03
Фанаты культовой франшизы, ликуйте.

«Секретные материалы» – культовый научно-фантастический сериал, который выходил с 1993 по 2002 год. История агентов ФБР Малдера и Скалли, расследующих паранормальные явления, завоевала миллионы поклонников по всему миру.

Позже, в 2016 и 2018 годах, FOX выпустила ещё два сезона, но настоящей сенсацией стало недавнее заявление. Оператор Отем Дюральд Аркапоу, известная по работе над хоррором «Грешники», подтвердила, что снова сотрудничает с режиссёром Райаном Куглером – на этот раз в проекте перезапуска «Секретных материалов».

О чем будет проект, и когда состоится премьера – пока неизвестно. Но главное, что процесс наконец сдвинулся с мёртвой точки. А пока вы ждете новостей, почему бы не глянуть что-то похожее?

Мы собрали для вас 3 сериала с тем же вайбом:

Название Год выхода Рейтинг IMDb Краткое описание сюжета
Грань 2008–2013 8.4 Команда учёных и агента ФБР расследует случаи паранормальной активности и загадочные научные аномалии.
Сверхъестественное 2005–2020 8.4 Братья охотятся на демонов, призраков и других сверхъестественных существ по всей Америке.
Доктор Кто 2005–н.в. 8.5 Инопланетянин-путешественник во времени исследует вселенную, сражаясь с врагами и спасая цивилизации.
Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Секретные материалы»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
