Секретарше из «Папиных дочек» посочувствует любая россиянка: вот что случилось

Татьяна Орлова начала сниматься в кино еще в 1988 году. Но слава к ней пришла, когда актрисе было уже за 50 лет. Она сыграла секретаршу Тамару в сериале «Папины дочки», и ее комедийный талант, наконец, оценили по достоинству. Актрисе начали предлагать новые роли в проектах «Немного не в себе», «Даешь молодежь!», «Дылды», «Воронины». Орлову даже сравнивали с Фаиной Раневской: она тоже была «королевой эпизодов», но затмевала в них даже исполнителей главных ролей.

С советской актрисой Татьяна похожа и одиночеством. У 66-летней Орловой нет ни детей, ни супруга. Более того, о своей личной жизни она наотрез отказывается говорить на ток-шоу. Известно, что актриса живет не в самом престижном районе Москвы в скромной пятиэтажке. Жилье она делит вместе с давней подругой. Все свободное время Орлова посвящает работе и любимым хобби — живописи и путешествиям. Кроме того, актриса следит за собой: она постоянно ходит в спортзал и часто посещает косметолога.