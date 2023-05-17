Секретарше из «Бригады» известен секрет вечной молодости: не поверите, сколько ей лет

После выхода нашумевшего сериала «Бригада» на всех актеров и актрис обрушилась оглушительная популярность. Многим нравилась обаятельная секретарша Люда, которая работала на Артура Лапшина, а затем на Сашу Белого. Ее роль сыграла Светлана Чуйкина.

Актриса также известна по криминальному сериалу «Нина», где она перевоплотилась в главную героиню. Трудный жизненный путь персонажа не оставил зрителей равнодушными. Также Чуйкину можно увидеть в картинах «Охота на изюбря», «Громовы», «Балканский рубеж» и в других. Светлана и сегодня активно снимается в кино, но основную часть времени она посвящает семье.

В личной жизни у Чуйкиной все хорошо. Актриса замужем за человеком, которого знала с детства. Вместе с супругом Вадимом она воспитывает двоих сыновей. Удивительно, но сегодня актрисе 48 лет, при этом она ничуть не изменилась со времен «Бригады». Светлана выглядит молодо и свежо, у нее гладкая кожа и мягкие черты лица. Поклонники недоумевают, как актрисе это удается. Видимо, она знает секрет вечной молодости.