Секретарша уже в прошлом: вас поразит сменившая имидж Пална из «Деффчонок»

Анастасия Денисова запомнилась зрителям как строгая и аккуратная секретарша Катя Швиммер (Пална) в сериале «Деффчонки». В течение нескольких лет артистка воплощала любимый публикой образ, ради которого ей даже пришлось набрать лишние килограммы. Но после завершения сериала предпочла не оставаться заложницей одного образа.

Так, Денисова сразу же со съемочной площадки отправилась в тренажерный зал. Она активно занималась фигурой, избавившись от лишних килограммов, но несколько лет назад решила остановиться. Как признается знаменитость, ей комфортно в собственном весе, и она смогла полюбить свою внешность, поэтому не собирается вновь возвращаться к тренировкам.

Новостями звезда экрана делится в своих социальных сетях. В блоге она показывает и свою жизнь, и карьерные успехи, не стесняясь честно рассказывать все поклонникам. Фанаты же осыпают артистку комплиментами, отметив, что за прошедшие годы она превратилась в совершенно другого человека. Денисова, по их мнению, сменила не только имидж, выбирая теперь модные образы, но и стала более раскрепощенной и открытой.